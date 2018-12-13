Представлен неожиданный список главных угроз для Европы

Международная команда ученых во главе с профессором Хелен Рой из британского Центра экологии и гидрологии составила перечень из наиболее опасных для биосферы Европы растений и животных.

Исследование опубликовано в журнале Global Change Biology, а рассказал о нем сайт Центра экологии и гидрологии. Речь идет о чужеродных инвазивных растениях и животных, которые теоретически могут попасть в страны Евросоюза из других государств.

Первоначально список насчитывал 329 видов. В итоге в нем оставили 66 видов, которые, как считается, представляют угрозу для биоразнообразия. Они включают в себя растения, наземных беспозвоночных, морских обитателей, а также пресноводных беспозвоночных и позвоночных.

В зону наибольшего риска включены восемь видов. Так, самым опасным признан северный змееголов Channa argus - рыба, обитающая в Китае. Она уже проникла в водоемы Японии и постепенно уничтожает местные популяции рыб.

Далее в списке следует золотая мидия Limnoperna fortunei, открытая в Гонконге в 1965 году. Она уже проникла в воды Японии, США и Южной Америки, значительно изменив местную фауну.

Третье место исследователи отдали пресноводным ракам Orconectes rusticus, обитающим в США и Канаде. Это очень крупный и агрессивный вид, способный уничтожить более мелких местных сородичей.

Также в перечень включен ядовитый полосатый сом Plotosus lineatus, обитающий в Индийском океане, зеленая водоросль Codium parvulum из Индо-Тихоокеанского региона, черная полосатая мидия Mytilopsis sallei и другие виды.

"Для прогнозирования того, какие виды могут прибыть и выжить в новых регионах, необходимо учитывать множество взаимодействующих экологических и социально-экономических факторов, а также модели климата и торговли", - говорит профессор Хелен Рой.