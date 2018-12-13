Ярославская компания, выпускающая строительные 3D-принтеры, приступила к печати часовни.

В компании сообщили, что постройка будет высотой более трех метров и весом около 5 - 6 тонн. Установят ее в Ростовском районе.

- У нас есть партнерские отношения с одним архитектурным бюро, которое специализируется на проектах храмов. Часовню мы делаем по их заказу, - рассказал заместитель генерального директора ярославской компании - производителя строительных 3D-принтеров Евгений Тарбеев.

По словам представителя компании, вся часовня, включая купол, изготовлена в цехе контрактной печати из обычного, прочного и устойчивого к температурным изменениям бетона.

- Мы ее печатали по частям и будем собирать на месте, - уточнил Евгений Тарбеев. - Отшлифуем, покрасим и отвезем к месту установки.

На предприятии подчеркнули, что технология, примененная при изготовлении часовни, - достаточно бюджетная, и стоимость всего объекта составила 15 тысяч рублей.

Напомним, эта же ярославская компания в 2017 году построила под Ярославлем первый в Европе жилой 3D-дом. Сегодня ярославские строительные 3D-принтеры работают уже в восьми странах мира. Недавно компания заключила контракт о поставке оборудования в Южную Корею.