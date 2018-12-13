Для напавшего на пермскую школу подростка попросили 10 лет колонии

В Перми гособвинение потребовало назначить напавшему на школу подростку наказание в виде девяти лет десяти месяцев лишения свободы в воспитательной колонии со штрафом 40 тысяч рублей. Кроме того, обвинители просят отправить подсудимого на принудительное лечение.

"Согласно заключению экспертов, он был признан вменяемым, но при этом у него имелось психическое расстройство, в соответствии с которым он нуждается в принудительном лечении и наблюдении у врача-психиатра", - сообщила ТАСС прокурор на процессе Екатерина Кашина.

Напомним, по версии следствия, 15 января подросток со своим знакомым, вооружившись ножами, ворвались в класс и напали на учащихся. Разбойники нанесли детям четвероклассникам, а также учительнице множественные ножевые ранения. Всего пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.

Оглашение приговора по делу о нападении на пермскую школу назначено на 18 декабря.