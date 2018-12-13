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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"ИрАэро" начала вывозить туристов "Жемчужной реки" из Китая

Текст: Елена Березина
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Из китайского Хайкоу в Уфу вылетел рейс "ИрАэро" с туристами "Жемчужной реки". По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, он должен был приземлиться в 09.30 (07.30 мск) 13 декабря, однако пока задерживается.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В ближайшее время из аэропорта Хайкоу должен вылететь рейс в Самару. А вечером 14 декабря в 19.20 (12.20 мск) рейс "ИрАэро" из Хайкоу с туристами "Жемчужной реки" ожидается в Хабаровске. Это подтвердили ТАСС в справочной хабаровского аэропорта. В аэропорту города его ожидают.

Как сообщила "ИрАэро", авиакомпания приняла решения самостоятельно оплатить перевозку всех пассажиров из Китая в Россию. "У почти 1500 туристов "Жемчужной реки" отдых в Китае заканчивается с 12 по 15 декабря. Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Авиакомпания "ИрАэро" перевезет этих пассажиров вовремя, за свой счет", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

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