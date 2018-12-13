В Перми робот помог оформить сотню подписок на "Российскую газету"

Сегодня в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) состоялся "День "Российской газеты".

Гвоздем всей программы мероприятий стало появление робота компании "Промобот". Впервые в истории российских СМИ, электронная машина приняла участие в подписной кампании. Такого в нашей стране еще не было.

Разговорчивый и очень обаятельный робот по имени Роберт (кстати, имя ему подобрали сами участники акции) буквально очаровал студентов и преподавателей ПГНИУ. Он рассказывал анекдоты, пел песни и даже неплохо танцевал. Но при этом электронный помощник не забывал о главном - он активно призывал всех подписываться на "Российскую газету". Он располагался возле палатки, где сотрудники редакции и принимали подписку.

Яркий, сверкающий разноцветными огнями Роберт привлекал внимание всех, кто проходил мимо. Вскоре после появления этого представителя высоких технологий, сделанного, кстати, в Перми, у палатки "Российской газеты" было буквально не протолкнуться.

С ним делали селфи, фотографировались, и конечно, оформляли подписку на издания "Российской газеты".

- То, что сегодня робот от нашей газеты появился здесь, в университете, очень важный момент, - отметил заместитель генерального директора "Российской газеты" по региональному развитию Андрей Першин. - Он помогает студентам, молодежи обратиться к печатному слову. Это очень ценная аудитория. Промобот, представляющий самые современные технологии, прокладывает коммуникационный мостик к молодежи. А она - это наш завтрашний день.

Действительно, сверкая вспышками смартфонов, студенты и преподаватели университета тут же выкладывали фотографии в различные социальные сети. Информация о "Дне "Российской газеты" с участием промобота тут же сотнями постов разлетелась по интернету.

Всего же за один день с помощью робота было оформлено около ста подписок на различные продукты "Российской газеты".

Но все хорошее имеет свойство оканчиваться, и после того, как акция завершилась, Роберт погасил свои огни и отбыл на свою базу в компании "Промобот".

Кстати, это не первый случай, когда "Российская газета" использует в своей работе современные технологии. Не так давно в Удмуртии с помощью летающего дрона был доставлен тираж газеты в деревню Ершовка.

Справка "РГ"

Компания "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов "Промобот" работают по всему миру. На декабрь 2018 года это 26 стран. Роботы трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в банках, отделениях сотовой связи, музеях и других организациях. Способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов. Компания "Промобот" ведет разработки в области распознавания речи, автономной навигации, распознавания лиц, компьютерного зрения, мехатроники, технологий больших данных, нейросетей и искусственного интеллекта. Производство занимает две тысячи квадратных метров в Перми, на базе технопарка "Морион".