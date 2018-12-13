В Уфу вернулись туристы "Жемчужной реки"

13 декабря после двух суток задержки в столицу Башкирии прилетел самолет авиакомпании "ИрАэро" из Хайкоу (Китай). Информация о счастливом возвращении прошла на табло международного аэропорта "Уфа".

Борт с 374 пассажирами приземлился в Уфе в половину восьмого утра по московскому времени. Тогда как возвращение туристов планировалось 11 декабря, сначала его перенесли на день, затем еще на один.

Напомним, первоначально авиакомпания "ИрАэро" сообщила о задолженности перед ней туроператора "Жемчужная река" и остановила полеты, но затем взяла на себя расходы по возвращению российских туристов из Китая.