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13.12.2018 11:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стена

Застройщик заверяет, что уже заказан проект восстановления дома
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7744 (281)
Рухнувшая стена жилого дома возле места строительства многоэтажки в Махачкале до сих пор не восстановлена. 7 декабря корреспондент "РГ" побывал на месте и убедился, что ничего не изменилось. Хотя сразу после ЧП руководство строительной компании заверило, что готово полностью привести пострадавший дом в порядок. Как пояснил представитель застройщика Рамазан Гамаев, на данный момент заказан проект укрепления дома и восстановления стены.
Фото: Тимур Алиев/РГ Фото: Тимур Алиев/РГ
Фото: Тимур Алиев/РГ

Напомним, ЧП на улице Ермошкина произошло 17 октября. "РГ" написала об этом вопиющем случае ("Котлован под окном" 01.11.2018 г. и "Высотку не оправдали" 07.11.2018 г.). Прокуратура внесла мэрии протест, требуя отменить разрешение на строительство, но он был отклонен.

Фото: EPA
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После публикации в редакцию поступило обращение застройщика, который возводит в этом месте 16-этажную высотку с торговыми площадями на двух первых этажах. По его мнению, старый дом возле вырытого котлована рухнул сам.

После двухчасовой проверки управление Госстройнадзора составило акт о том, что нарушений требований организационно-правового порядка не выявлено, все разрешительные документы у застройщика есть. Работа проводилась согласно проектной документации и в рамках закона. Застройщик заявил о наличии у него решения суда, подтверждающего законность и обоснованность строительства.

По факту обрушения стены жилого дома МВД по РД была назначена судебная экспертиза, которая пришла к выводу, что причиной обрушения стены, сделанной из саманного кирпича, послужило аварийное состояние частного двухэтажного строения. В целом стоимость восстановления стены составляет чуть более 46 тысяч рублей. А сам застройщик, по его словам, взял на себя обязательство возместить невольно нанесенный ущерб и выплатил пострадавшим около 600 тысяч рублей.

Напомним, это не первый случай, когда строительство многоэтажек привело к разрушению соседних домов. Так, 19 февраля этого года в Махачкале при возведении многоэтажки по ул. Даниялова, 42, пострадали три частных дома, было эвакуировано 26 человек.

Тем временем

23 ноября на встрече главы Дагестана Владимира Васильева с заместителем министра строительства и ЖКХ России Леонидом Ставицким обсуждались вопросы незаконного строительства в Махачкале. Фактически 384 многоквартирных дома в регионе построено незаконно. Васильев предложил для решения этой проблемы построить город-спутник Махачкалы за пределами города. Отметим, что за последние пять лет в Махачкале три градоначальника были задержаны за махинации с выделением земельных участков. Под следствием находятся Абусупьян Гасанов, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении аукционов в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", и Магомед Сулейманов - его подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Другой мэр, Муса Мусаев, которого обвиняли в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, приговорен к четырем годам колонии общего режима. Руководить городом пригласят специалиста из Москвы, сообщил глава республики Владимир Васильев. Это Салман Дадаев, который является главой управы Басманного района Москвы. По мнению властей республики, привлечение чиновника, не связанного с местной элитой, позволит навести порядок с городскими застройками.

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