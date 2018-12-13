Участник банды Басаева арестован за нападение на псковских десантников

В Ставропольском крае участник банд Басаева и Хаттаба, напавших на псковских десантников в Чечне в 2000 году, арестован на два месяца. Соответствующее постановление вынес Ессентукский городской суд.

Как сообщалось ранее, задержанным оказался Шамиль Казбулатов. Его поймали 11 декабря по подозрению в совершении преступлений по статьям 279 УК РФ "Вооруженный мятеж", и 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и части второй статьи 209 УК РФ "Бандитизм". По сообщению пресс-секретаря Ставропольского краевого суда Елены Чурюды, задержанный пробудет под стражей до 11 февраля 2019 года.

Справка "РГ"

В 2000 году в лесу возле горного села Улус-Керт Шатойского района Чечни совместные силы двух полевых боевиков Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В вооруженном столкновении погибли 84 десантника, еще четверо получили ранения. Участников того нападения до сих пор разыскивают силовые структуры России.