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13.12.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участник банды Басаева арестован за нападение на псковских десантников

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае участник банд Басаева и Хаттаба, напавших на псковских десантников в Чечне в 2000 году, арестован на два месяца. Соответствующее постановление вынес Ессентукский городской суд.

Фото: Информцентр НАК
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Как сообщалось ранее, задержанным оказался Шамиль Казбулатов. Его поймали 11 декабря по подозрению в совершении преступлений по статьям 279 УК РФ "Вооруженный мятеж", и 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и части второй статьи 209 УК РФ "Бандитизм". По сообщению пресс-секретаря Ставропольского краевого суда Елены Чурюды, задержанный пробудет под стражей до 11 февраля 2019 года.

Справка "РГ"

В 2000 году в лесу возле горного села Улус-Керт Шатойского района Чечни совместные силы двух полевых боевиков Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В вооруженном столкновении погибли 84 десантника, еще четверо получили ранения. Участников того нападения до сих пор разыскивают силовые структуры России.

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