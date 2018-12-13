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13.12.2018 20:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Развод без брака

У законодателей появилась идея заставить виновника распада семьи оплатить судебные процедуры
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Интересная, но неоднозначная идея высказана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым.
Общую квартиру при разводе нельзя будет продать, пока дети не выросли. Фото: Depositphotos.com Общую квартиру при разводе нельзя будет продать, пока дети не выросли. Фото: Depositphotos.com
Общую квартиру при разводе нельзя будет продать, пока дети не выросли. Фото: Depositphotos.com

Он обратился к главе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой и предложил внести изменения в семейное законодательство, по которым можно будет возлагать судебные издержки при разводах на виновника распада семьи.

По мнению законодателя, подобные меры помогут молодым семьям "не делать ошибок" и избежать разлада.

Идея найти виновного в распаде семьи и наказать его рублем, несомненно, будет иметь как ярых сторонников, так и противников. И у каждого будут свои аргументы.

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С одной стороны, народная мудрость гласит, что в распаде семьи виноваты бывают оба супруга. С другой стороны, в идее "пусть виновник раскошеливается" есть здравое зерно.

Учитывая, что отечественная статистика разводов давно не внушает оптимизма, предложение стоит хотя бы проанализировать. Ведь даже по официальным подсчетам, в России распадается примерно каждый второй брак. Это сказывается на членах семьи не самым лучшим образом.

Итог распада - нервные расстройства, как правило, многолетний дележ имущества, дети, растущие в неполных семьях, для которых эта процедура куда более болезненна, чем для взрослых, и она, как правило, вернется к ним разными проблемами во взрослом возрасте. Но как вернется, предугадать почти невозможно.

По мнению судей, ведущих бракоразводные процессы, самая распространенная формулировка, почему брак распался, звучит так - "не сошлись характерами". Это говорят в том случае, если супруги воспитаны и не хотят публично лить грязь друг на друга.

Идея найти виновного в распаде семьи и наказать его рублем, несомненно, будет иметь как ярых сторонников, так и противников

На втором месте по частоте использования фраза, что он или она встретил другую любовь. Как в таком случае определить - это вина человека или нет?

Судьи соглашаются, что встречают ситуации, когда вина одного из супругов в распаде семьи очевидна. Это, во-первых, пьянство. На втором месте - рукоприкладство. И, наконец, стойкое нежелание работать, чтобы должным образом содержать семью. Это касается как мужчин, так и женщин. Он не желает зарабатывать деньги, она - работать по хозяйству, готовить, содержать дом.

В предложении внести новую норму в закон подчеркнуто, что "виновником" развода не обязательно будет тот, кто подал в суд заявление о разводе. Таковым могут признать, например, супруга, который изменил своей жене, или домашнего тирана, допускающего насилие в семье. Случаи, в которых развод происходит по обоюдному мировому согласию, законодатель предлагает не учитывать.

Если вдруг сложится так, что предложение законодателя воплотится в жизнь, то можно ожидать следующее.

Фото: Олеся Курпяева
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Изменениям должны в первую очередь порадоваться частные детективы. У них серьезно прибавится работы.

Не секрет, что частных детективов и сегодня нанимают некоторые граждане для слежки за второй половиной. Но это скорее экзотика, чем практика. Да и добытые частным детективом доказательства измены больше существуют для личного пользования. В суд их, как правило, не приносят.

С принятием подобных изменений фото и видео от частного сыщика могут оказаться очень востребованными.

Кроме этого, предлагается законодательно прописать наложение судом моратория на сделки по продаже совместной недвижимости во время развода. Не навсегда. А на тот период, пока проживающим в доме детям не исполнится 18 лет. При этом налог на эту недвижимость должен платить тот самый виновник развода.

А как у них

Текст: Игорь Дунаевский , Нива Миракян (Рим)

До недавнего времени развод по-итальянски был "развлечением" исключительно для богатых - в среднем расходы на адвокатов составляли около 5 тысяч евро. Сегодня же, в случае если у супругов отсутствуют претензии касательно раздела имущества, им придется заплатить всего 16 евро - стоимость гербовой марки. Если же претензии все-таки возникнут, то тогда бывшей семейной паре придется потратить на адвоката в зависимости от сложности вопроса от 1 до 3 тысяч евро без учета НДС и госпошлины.

Как разводятся в разных странах мира

В США при обычной процедуре развода издержки могут составить до тысячи долларов. Но если супруги вступают в спор со множеством судебных заседаний и возникает необходимость привлечь юристов, экспертов по оценке имущества и прочих специалистов, стоимость развода начинает стремительно обрастать дополнительными нулями. Как правило, для оплаты расходов не принципиально, кто является виновником или инициатором развода. Суд может обязать одного из супругов оплатить расходы второго только в том случае, если первый преднамеренно затягивает разбирательство или препятствует ему, таким образом вынуждая партнера нести дополнительные траты.

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