Интересная, но неоднозначная идея высказана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым.

Общую квартиру при разводе нельзя будет продать, пока дети не выросли. Фото: Depositphotos.com

Он обратился к главе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой и предложил внести изменения в семейное законодательство, по которым можно будет возлагать судебные издержки при разводах на виновника распада семьи.

По мнению законодателя, подобные меры помогут молодым семьям "не делать ошибок" и избежать разлада.

Идея найти виновного в распаде семьи и наказать его рублем, несомненно, будет иметь как ярых сторонников, так и противников. И у каждого будут свои аргументы.

С одной стороны, народная мудрость гласит, что в распаде семьи виноваты бывают оба супруга. С другой стороны, в идее "пусть виновник раскошеливается" есть здравое зерно.

Учитывая, что отечественная статистика разводов давно не внушает оптимизма, предложение стоит хотя бы проанализировать. Ведь даже по официальным подсчетам, в России распадается примерно каждый второй брак. Это сказывается на членах семьи не самым лучшим образом.

Итог распада - нервные расстройства, как правило, многолетний дележ имущества, дети, растущие в неполных семьях, для которых эта процедура куда более болезненна, чем для взрослых, и она, как правило, вернется к ним разными проблемами во взрослом возрасте. Но как вернется, предугадать почти невозможно.

По мнению судей, ведущих бракоразводные процессы, самая распространенная формулировка, почему брак распался, звучит так - "не сошлись характерами". Это говорят в том случае, если супруги воспитаны и не хотят публично лить грязь друг на друга.

Идея найти виновного в распаде семьи и наказать его рублем, несомненно, будет иметь как ярых сторонников, так и противников

На втором месте по частоте использования фраза, что он или она встретил другую любовь. Как в таком случае определить - это вина человека или нет?

Судьи соглашаются, что встречают ситуации, когда вина одного из супругов в распаде семьи очевидна. Это, во-первых, пьянство. На втором месте - рукоприкладство. И, наконец, стойкое нежелание работать, чтобы должным образом содержать семью. Это касается как мужчин, так и женщин. Он не желает зарабатывать деньги, она - работать по хозяйству, готовить, содержать дом.

В предложении внести новую норму в закон подчеркнуто, что "виновником" развода не обязательно будет тот, кто подал в суд заявление о разводе. Таковым могут признать, например, супруга, который изменил своей жене, или домашнего тирана, допускающего насилие в семье. Случаи, в которых развод происходит по обоюдному мировому согласию, законодатель предлагает не учитывать.

Если вдруг сложится так, что предложение законодателя воплотится в жизнь, то можно ожидать следующее.

Изменениям должны в первую очередь порадоваться частные детективы. У них серьезно прибавится работы.

Не секрет, что частных детективов и сегодня нанимают некоторые граждане для слежки за второй половиной. Но это скорее экзотика, чем практика. Да и добытые частным детективом доказательства измены больше существуют для личного пользования. В суд их, как правило, не приносят.

С принятием подобных изменений фото и видео от частного сыщика могут оказаться очень востребованными.

Кроме этого, предлагается законодательно прописать наложение судом моратория на сделки по продаже совместной недвижимости во время развода. Не навсегда. А на тот период, пока проживающим в доме детям не исполнится 18 лет. При этом налог на эту недвижимость должен платить тот самый виновник развода.