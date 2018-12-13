Слуцкий: Марию Бутину сломала американская "политическая инквизиция"

Россиянка Мария Бутина могла признать вину под давлением со стороны США, считают в нижней палате российского парламента.

"Очевидно, признала вину под давлением, хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере повлияло на ее решение. Ее сломали", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого цитирует ТАСС.

По словам депутата, в таких обстоятельствах "даже здоровый мужик" не выдержит. "А речь идет о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях", - добавил законодатель. Он назвал дело Бутиной "примером современной политической инквизиции". Слуцкий подчеркнул, что оно было сфабриковано и является политически мотивированным.

Ранее схожую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это средневековая инквизиция. Потому что ее запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным", - заявила дипломат.

Американские СМИ сообщили, что Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения и согласна пойти на сделку со следствием в обмен на смягчение приговора.

Напомним, что Марию Бутину арестовали 15 июля. Гражданку РФ обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США без регистрации при американском минюсте в качестве иностранного агента.