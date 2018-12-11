СМИ: Бутина согласилась частично признать вину

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иностранным агентом, частично признала себя виновной. Это поспособствует смягчению ее приговора. Теперь Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы.

Как информирует ABC News, соглашение было подписано восьмого декабря и будет представлено на следующем заседании суда, которое состоится 12 декабря. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл пока не комментирует документ.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле этого года. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянка ранее заявляла о своей невиновности. В прошлом месяце подозреваемая отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений.

Справка РГ



Бутина приехала в США по студенческой визе. Она получила степень магистра в сфере международных отношений, закончив Американский университет в Вашингтоне.