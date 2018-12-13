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13.12.2018 17:10
Рубрика: Общество

Строение вымершего сумчатого льва удивило ученых

Текст: Денис Передельский
Фото: Roderick T. Wells of Flinders University Фото: Roderick T. Wells of Flinders University
Фото: Roderick T. Wells of Flinders University

Ученым из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея в Аделаиде удалось впервые собрать полный скелет сумчатого льва, который обитал на территории современной Австралии в эпоху плейстоцена.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, ознакомиться с ним можно и на портале Phys.org. Сообщается, что недавно обнаруженные в древней пещере окаменелые останки позволили впервые собрать полный скелет вымершего животного и воссоздать его вид.

Фото: depositphotos.com
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Речь идет о сумчатом льве вида Thyalacoleo carnifex. Ученые предполагают, что этот хищник весил свыше 100 кг. Он не был похож на любое другое животное. Именно поэтому палеонтологи не могли реконструировать его внешний вид из останков неполных скелетов.

Новое исследование показало, что сумчатый лев обладал очень длинным и мощным хвостом. Это было его тайное оружие. Лев опирался на хвост, поднимаясь на задние конечности. Это позволяло освободить передние лапы для приема пищи.

Строение сумчатого льва говорит о том, что он не обладал способностью гнаться за жертвой и, вероятно, нападал из засады. Этот хищник был прекрасным "альпинистом". Мощный хвост и сильные передние лапы помогали ему взбираться по самым крутым склонам.

Сравнивая сумчатого льва с современными животными, ученые отмечают, что его анатомия более всего похожа на строение тела тасманского дьявола - небольшого австралийского хищника.

К слову, название не должно вводить в заблуждение - сумчатый лев не имеет отношения к семейству кошачьих.

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