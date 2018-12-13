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13.12.2018 10:02
Рубрика: В мире

В Турции увеличилось число жертв крушения поезда

Текст: Александр Ленин

В Турции погибли не менее семи человек в результате ЧП со скоростным поездом, который следовал из Анкары в Конью. По последним данным, насчитывается 46 пострадавших, передает издание Yeni Şafak.

Инцидент произошел рано утром по местному времени. Причины происшествия выясняются. На месте трагедии работают следователи.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По предварительной версии, скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, после чего задел пешеходный переход. В итоге два вагона состава сошли с рельсов и перевернулись. Позже указанные выводы подтвердили в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.

Пользователи выложили в соцсети многочисленные видео и фото с места событий. На снимках видно, как спасатели в срочном порядке на носилках эвакуируют людей. Медики оказывают помощь и отправляют пострадавших в лечебные учреждения. Несколько вагонов сильно помяло, очевидно, от серьезного удара.

Российские дипломаты уточняют наличие граждан РФ среди раненых. "Посольство получило информацию о крушении поезда и выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России", - рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, которую цитирует РИА Новости.

Крушение привело к временной остановке движения поездов из Анкары по всем направлениям.

В мире Ближний Восток Турция Происшествия ЧП Аварии и катастрофы РГ-Видео
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