В Турции задержали трех человек по делу о крушении поезда

Турецкие правоохранители задержали трех человек в рамках расследования обстоятельств ЧП с крушением поезда в Анкаре. Все фигуранты дела являются служащими "Государственных железных дорог Турции".

Полицейские предполагают, что недочеты в работе указанных людей могли спровоцировать аварию, передает телеканал NBC News.

Напомним, что в результате происшествия со скоростным поездом в Турции погибли девять человек. Состав следовал из Анкары в Конью. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 84. Трое находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, поезд столкнулся с маневровым локомотивом, после чего задел пешеходный переход. В итоге сооружение обрушилось, два вагона состава сошли с рельсов и перевернулись.

Позже указанные выводы подтвердили в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры. "Следовавший по маршруту Анкара - Конья скоростной поезд столкнулся на подъезде к станции Маршандиз с маневровым локомотивом, находившимся на путях", - заявили представители местных.

Пользователи выложили в соцсети многочисленные видео и фото с места событий. На снимках видно, как спасатели в срочном порядке на носилках эвакуируют людей. Медики оказывают помощь и отправляют пострадавших в лечебные учреждения. Несколько вагонов сильно помяло, очевидно, от серьезного удара.

По информации российских дипломатов в Турции, граждане РФ во время случившегося не пострадали. "По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет", - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, которую цитирует ТАСС.