Евросоюз не стал вводить санкции против РФ за "керченский инцидент"

Большинство представителей Евросоюза высказались против введения дополнительных санкций против России в связи с "керченским инцидентом". Данные меры были названы контрпродуктивными.

Глава МИД Украины Павел Климкин предлагал странам ЕС добавить "несколько типов санкций" в отношении РФ за случившееся в Азовском море с участием российских и украинских военных кораблей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам саммита, по мнению лидеров ЕС, сначала необходимо добиться снижения напряженности в данном регионе, а также решить вопрос о длительности досмотров судов в Керченском проливе.

Ранее три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы. Глава РФ Владимир Путин отметил, что среди членов украинских кораблей были сотрудники СБУ.