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14.12.2018 05:04
Рубрика: Власть

Евросоюз не стал вводить санкции против РФ за "керченский инцидент"

Большинство представителей Евросоюза высказались против введения дополнительных санкций против России в связи с "керченским инцидентом". Данные меры были названы контрпродуктивными.

Глава МИД Украины Павел Климкин предлагал странам ЕС добавить "несколько типов санкций" в отношении РФ за случившееся в Азовском море с участием российских и украинских военных кораблей.

В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам саммита, по мнению лидеров ЕС, сначала необходимо добиться снижения напряженности в данном регионе, а также решить вопрос о длительности досмотров судов в Керченском проливе.

Ранее три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы. Глава РФ Владимир Путин отметил, что среди членов украинских кораблей были сотрудники СБУ.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Европейский союз Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины Россия и Евросоюз Санкции и антисанкции
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