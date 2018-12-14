Евро опустился ниже 75 рублей на фоне решения ЦБ по ставке

Доллар на торгах Московской биржи, по данным на 13:55 мск, подешевел на 7 копеек - до 66,37 рубля. Курс евро опустился на 10,2 копейки, до 74,95 рубля. Ранее незадолго до того, как стало известно решение регулятора по ключевой ставке, евро снижался до 74,98 рубля - впервые с 23 ноября 2018 года.

Одновременно ЦБ объявил о возобновлении закупок иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 января.

По мнению экспертов, возвращение регулятора на рынок может оказать давление на рубль, однако все будет зависеть от того, какие объемы будет покупать ЦБ. В своем официальном сообщении Банк России эти детали не раскрыл, но, возможно, об этом станет известно чуть позже, на сегодняшней пресс-конференции главы банка России Эльвиры Набиуллиной.