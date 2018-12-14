Группа мигрантов попыталась прорваться на территорию США

Сразу 12 мигрантов, прибывших в мексиканский города Тихуана, попытались в четверг преодолеть пограничный барьер и попасть на территорию США.

Как передает РИА Новости, несколько человек смогли перелезть через забор. Но на другой стороне их уже ждали.

Это уже не первая попытка мигрантов прорваться на территорию Соединенных Штатов. В начале декабря более 400 человек без документов сумели перебраться из Мексики в США в районе Эль-Пасо. Затем они попросили убежища у американских властей.

А в конце ноября военные применили слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы остановить незванных гостей из Центральной Америки.

В результате инцидента никто не пострадал. Официальный Мехико пообещал депортировать на родину всех, кто участвовал в этой акции.