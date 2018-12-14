Лукашенко: Новым генсеком ОДКБ должен стать "талантливый генерал"

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал перспективы избрания нового генсека ОДКБ. Напомним, что место стало вакантным после того, как Армения досрочно отозвала с этого поста своего представителя Юрия Хачатурова, избранного в 2017 году на трехлетний срок согласно регламенту.

Временно секретариат военно-политического блока на постсоветском пространстве возглавил россиянин Валерий Семериков, выступавший до сих пор заместителем генсека, а окончательного назначения нового кандидата пока не было.

В то время как Ереван предлагает заменить Хачатурова на другого гражданина Армении, Минск выдвинул кандидатуру действующего секретаря Совета безопасности Беларуси, 50-летнего генерал-майора Станислава Зася. По словам Александра Лукашенко, эту должность в любом случае должен занять не "пенсионер", но молодой талантливый военный.

Лукашенко убежден, что Зась справился бы с новыми полномочиями. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков признавал, что существует три сценария - наряду с избранием представителя Беларуси либо Армении генсеком ОДКБ до мая 2020 года может остаться Валерий Семериков. Окончательного консенсуса по этому вопросу еще нет.