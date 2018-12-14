Межрелигиозный совет высказал тревогу по поводу положения верующих на Украине

Главы и представители традиционных религиозных общин России сегодня выступили с заявлением, выражающим глубокую тревогу по поводу происходящих на Украине событий, резко изменяющих положение верующих людей.

Напомнив, что самое дорогое для верующего человека - возможность жить в соответствии с нормами своей религии и беспрепятственно приобщаться к таинствам и к святыням, они подчеркнули, что считают недопустимым использование религии для извлечения политических дивидендов. Пренебрежение правом на свободу совести и вероисповедания и грубое вмешательство государства во внутреннюю жизнь религиозных организаций, по их мнению, недопустимо.

В заявлении выражена надежда на то, что власти Украины предоставят верующим людям страны самим определять свою конфессиональную принадлежность. И этот выбор не должен быть результатом принуждения со стороны государства.

Верующие, по мнению представителей традиционных религий России, также не должны испытывать давление со стороны носителей идеологии агрессивного национализма.

Завтра на Украине собирается так называемый "объединительный собор" в объявленных планах которого - объединение под юрисдикцией Константинопольского патриархата легитимизированных им "раскольников" непонятно с кем. Потому что весь епископат канонической Украинской православной церкви высказался против участия в таком "соборе". Последовали обыски, описи имущества, допросы, задержания и прочие способы жесткого давления со стороны украинских властей, которые придумали этот разрушающий жизнь верующих "политический проект" по изменению положения украинского православия.