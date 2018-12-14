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14.12.2018 18:25
Рубрика: Общество

Межрелигиозный совет высказал тревогу по поводу положения верующих на Украине

Текст: Елена Яковлева

Главы и представители традиционных религиозных общин России сегодня выступили с заявлением, выражающим глубокую тревогу по поводу происходящих на Украине событий, резко изменяющих положение верующих людей.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Напомнив, что самое дорогое для верующего человека - возможность жить в соответствии с нормами своей религии и беспрепятственно приобщаться к таинствам и к святыням, они подчеркнули, что считают недопустимым использование религии для извлечения политических дивидендов. Пренебрежение правом на свободу совести и вероисповедания и грубое вмешательство государства во внутреннюю жизнь религиозных организаций, по их мнению, недопустимо.

В заявлении выражена надежда на то, что власти Украины предоставят верующим людям страны самим определять свою конфессиональную принадлежность. И этот выбор не должен быть результатом принуждения со стороны государства.

Верующие, по мнению представителей традиционных религий России, также не должны испытывать давление со стороны носителей идеологии агрессивного национализма.

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Завтра на Украине собирается так называемый "объединительный собор" в объявленных планах которого - объединение под юрисдикцией Константинопольского патриархата легитимизированных им "раскольников" непонятно с кем. Потому что весь епископат канонической Украинской православной церкви высказался против участия в таком "соборе". Последовали обыски, описи имущества, допросы, задержания и прочие способы жесткого давления со стороны украинских властей, которые придумали этот разрушающий жизнь верующих "политический проект" по изменению положения украинского православия.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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