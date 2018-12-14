На первые легковые автомобили оформлены электронные ПТС

В России на первые легковые машины оформлены электронные паспорта транспортных средств. Более того, эти машины даже уже поставлены на учет в ГИБДД именно по виртуальным документам.

Напомним, что переход на электронные паспорта должен был состояться еще в этом году. Но этого пока не произошло. Срок продлен до 1 ноября следующего года. И тогда уже все автомобили, производимые в России и на территории Евразийского экономического содружества, будут получать такие документы. А пока производители действуют на свой страх и риск.

Первые машины были поставлены на учет по электронным паспортам уже 27 октября. Точнее это были прицепы для перевозки опасных грузов. И вот о получении электронных паспортов и регистрации по ним автомобилей в ГИБДД заявляет российский производитель, который выпускает на Дальнем Востоке автомобили марки Mazda.

Электронные паспорта были оформлены на несколько Mazda 6 и Mazda CX-9. Эти машины полностью прошли весь путь от оформления на них ЭПТС до регистрации в ГИБДД. Таким образом, компания начала поэтапный переход к оформлению электронных паспортов на все выпускаемые автомобили.

Для перехода на оформление ЭПТС на предприятии была создана специализированная IT-инфраструктура и выделенный защищенный канал связи, обеспечивающий обмен данными между автопроизводителем и Администратором системы электронных паспортов.

Был налажен автоматизированный процесс загрузки данных о выпускаемых автомобилях для создания ЭПТС. Для начала провели испытания обмена данными и нашли пути упрощения обменом информационными данными. В итоге это первый автопроизводитель в стране, который не будет вручать своим покупателям большую синюю "простыню" под названием Паспорт транспортного средства.

Автовладелец получит на руки договор купли-продажи с указанием номера электронного ПТС. Этого достаточно для постановки автомобиля в ГИБДД на учет и получения свидетельства о регистрации и номеров. При этом регистрация по электронному ПТС автовладельцу обойдется на 350 рублей дешевле. Ведь госпошлина за внесение изменений в ПТС взыматься не будет.

Резкой замены бумажных ПТС на электронный в России не намечается. Производители по мере готовности будут переходить на выдачу этого нового высокотехнологичного документа. Также у них остается возможность, если они не готовы к электронному взаимодействию, выдавать бумажные ПТС.

От автовладельцев обменивать бумажные паспорта на электронные и вовсе никто не потребует. Это сугубо добровольное действие. Кроме того, в случае утраты бумажного ПТС автовладелец сможет получить его бумажный дубликат в ГИБДД.

А вопрос, кто будет обменивать бумажные ПТС по желанию автовладельцев на электронные, еще до конца не проработан. Предполагается, что таким правом будут обладать операторы техосмотра. Но пока они не торопятся отлаживать взаимодействие с "Электронным паспортом". Как всегда, ажиотаж вокруг этой темы возникнет в последний момент. То есть 1 ноября 2019 года. Благо что МВД предусмотрело возможность параллельного хождения двух документов: электронного и обычного ПТС. Иначе бы в неприятную ситуацию попали бы те, кто завозит единичные автомобили из-за границы.

Введение электронного паспорта не только позволит автовладельцам избавиться от лишней бумажки. Предполагается, что в нем будут храниться вся история автомобиля с момента выпуска. В том числе прохождение техосмотра, попадание в те или иные аварии, история ремонта и страхования. В общем, это будет аналог американского CarFax, в котором можно узнать всю историю автомобиля. Доступ к документу будет предоставлен собственнику.