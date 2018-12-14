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От рака умерла партнерша Клинта Иствуда Сондра Локк

Мировое кино
    14.12.2018, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/ John Hayes, File Фото: AP Photo/ John Hayes, File
Фото: AP Photo/ John Hayes, File

Американская актриса, певица и режиссер, "оскаровская" номинантка Сондра Локк, бывшая любовницей и деловым партнером Клинта Иствуда и снявшаяся в нескольких фильмах с его участием, умерла на 75-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как сообщает THR, Локк скончалась еще 3 ноября, но информация об этом появилась только сейчас.

Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный осложнениями от лечения онкологического заболевания - начиная с 1990 года актриса изнурительно боролась с раком костей и груди. В частности, женщине удалили обе молочные железы.

Локк родилась в 1947 году Теннесси. В 1965-м, окончив школу, поступила в университет, но через год его бросила - ради кино.

Экранный дебют - 1968 год, драма Аланом Аркиным "Сердце - одинокий охотник", за роль в котором Локк получила номинацию на "Оскар". Следом - зоохоррор "Уиллард" и ряд сериалов.

В 1976-м Локк снялась в главной женской роли в вестерне Клинта Иствуда "Джоси Уэйлс - человек вне закона", после чего между актерами завязался роман. Продолжавшийся четырнадцать лет, бывший плодотворным - еще несколько раз (пять) вместе снимались, Иствуд продюсировал режиссерские работы любовницы, но закончившийся дрязгами. В итоге актриса подала на Иствуда в суд в 1989-м, потребовала взыскать с него полтора миллиона долларов, обвинила в мошенничестве и еще ряде смертных грехов. В частности, в том, что он принудил ее сделать два аборта и сделать операцию по перевязке маточных труб.

Тяжбы продолжались вплоть до 1996 года, когда сторонам, наконец, удалось все урегулировать, сойдясь, по совокупности, на 2,5 миллиона.

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