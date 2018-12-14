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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро‬

Текст: Светлана Батова
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

‪‪В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро. Это необходимо для подготовки к открытию новой станции "Савеловская", запланированного на конец декабря.‬

‪Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, закроют станции "Петровский парк" и "ЦСКА". Поезда в этот день будут ходить от "Рассказовки" до "Хорошевской" и от "Делового центра" до "Хорошевской".‬

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
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‪Для проезда пассажирам рекомендуют пользоваться станциями "Динамо" Замоскворецкой ветки и "Полежаевской" Таганско-Краснопресненской.‬

‪Откроются закрытые станции в понедельник, 17 декабря, в свое обычное время. ‬

‪Кроме того, 15 и 16 декабря будет закрыта станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро. Это необходимо для подключения новой станции "Беломорская", которая строится между "Ховрино" и "Речным вокзалом.

Добраться до "Ховрино" пассажиры смогут на компенсационных автобусах КМ. Для их стабильной работы организуется участок выделанной полосы на Беломорской улице, а также будет работать участок выделенки на Ленинградском шоссе от Фестивальной до Беломорской улицы. Водителей просят быть внимательнее и не мешать автобусам.‬

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