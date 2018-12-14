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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек

Один из пострадавших пассажиров рейсового автобуса, который столкнулся с фурой в Назаровском районе Красноярского края, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя районного КЧС и ПБ Сергея Евсеенко.

Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека. Еще 14 пассажиров были госпитализированы, еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Три человека получили тяжелые ранения, еще 11 - средней степени тяжести. Среди них трое детей в возрасте от 13 до 17 лет. Все они находятся в ЦРБ города Назарово. Медики оказывают им помощь, туда также выехала бригада врачей из краевой клинической больницы.

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По словам собеседника агентства, один из госпитализированных скончался во время операции. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до трех человек.

Как ранее писала "РГ", авария произошла в 17.15 на 40-ом километре трассы "Ачинск-Троицкое". Автобус Hyundai столкнулся с грузовой фурой марки Scania. По уточненным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находились 38 пассажиров. Для тех, кто не пострадал в результате аварии, был выделен резервный автобус, который доставил их до пункта назначения.

На месте ЧП работают правоохранители, туда также выехали руководители регионального МВД и ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в районе аварии были тяжелые погодные условия - местами на дороге наблюдался гололед, дул порывистый ветер со снегом.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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