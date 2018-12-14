Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек

Один из пострадавших пассажиров рейсового автобуса, который столкнулся с фурой в Назаровском районе Красноярского края, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя районного КЧС и ПБ Сергея Евсеенко.

Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека. Еще 14 пассажиров были госпитализированы, еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Три человека получили тяжелые ранения, еще 11 - средней степени тяжести. Среди них трое детей в возрасте от 13 до 17 лет. Все они находятся в ЦРБ города Назарово. Медики оказывают им помощь, туда также выехала бригада врачей из краевой клинической больницы.

По словам собеседника агентства, один из госпитализированных скончался во время операции. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до трех человек.

Как ранее писала "РГ", авария произошла в 17.15 на 40-ом километре трассы "Ачинск-Троицкое". Автобус Hyundai столкнулся с грузовой фурой марки Scania. По уточненным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находились 38 пассажиров. Для тех, кто не пострадал в результате аварии, был выделен резервный автобус, который доставил их до пункта назначения.

На месте ЧП работают правоохранители, туда также выехали руководители регионального МВД и ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в районе аварии были тяжелые погодные условия - местами на дороге наблюдался гололед, дул порывистый ветер со снегом.