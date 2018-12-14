Глава Крыма заявил о террористической угрозе со стороны Украины

Террористические угрозы для жителей полуострова со стороны Украины и международных экстремистских организаций продолжают нарастать. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в своем докладе на итоговом заседании комиссии антитеррористической комиссии РК.

По словам Аксенова, обстановка в сфере противодействия терроризму оценивается на полуострове как сложная, тем не менее усилиями спецслужб и правоохранительных органов терактов в 2018 году удалось избежать.

- Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе, - отметил Аксенов. - Последний пример - провокация кораблей ВМС Украины, нарушивших государственную границу РФ. Пограничников действовали очень четко и профессионально, в полном соответствии с российскими законами и международными правовыми нормами.

Как считает Аксенов, нельзя исключать и новых провокаций: для диверсионно-террористических целей могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб, в том числе и выходцы из Крыма, примкнувшие к так называемому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

- Кроме того, к местам постоянного проживания могут возвращаться жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп, - заявил Аксенов. - Реальную опасность представляет деятельность функционеров и сторонников радикальных исламистских организаций, идеологий и учений.