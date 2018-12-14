Суд арестовал начальника Свердловской железной дороги

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов арестован по решению суда на два месяца.

Напомним, сегодня стало известно, что глава филиала РЖД подозревается в крупном мздоимстве. Ему предъявлено обвинение по статье о получении взятки за покровительство по службе (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его по ходатайству следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как ранее сообщала пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, Алексея Миронова проверяют причастность к другим преступлениям.

В РЖД заявили, что внимательно следят за развитием ситуацией вокруг главы свердловского филиала компании и намерены провести собственную проверку.

"Это провокация, чтобы дискредитировать меня. Я докажу свою невиновность", - сказал сам фигурант журналистам.