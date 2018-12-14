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14.12.2018,  
17:34
Текст:  Антон Валагин

Российские ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 покинули Венесуэлу и взяли курс на Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ресурсов наблюдения за воздушным движением.

Фото: rostec.ru
Минобороны: Ту-160 по всем параметрам недосягаемы для конкурентов

Около 7 часов утра по местному времени (14 мск) бомбардировщики "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" с бортовыми номерами RF-94100 и RF-94102 вылетели из международного аэропорта близ Каракаса. Самолеты направляются на северо-восток и сейчас находятся над международными водами Атлантики.

Авиагруппа ВКС России прибыла в Венесуэлу 10 ноября. Цель прилета тяжелых ракетоносцев - помощь Национальной Боливарианской военной авиации в подготовке к защите страны, рассказал министр обороны  Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Ту-160 выполнили несколько полетов над прибрежными районами и Карибским морем в сопровождении местных истребителей Су-30.

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