Сенат США обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи

Сенат США возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Американские законодатели единогласно приняли соответствующую резолюцию, передает издание The Washington Post. Парламентарии призвали официальный Эр-Рияд наказать виновных в жестоком преступлении.

Ранее перед сенаторами с докладом о ситуации вокруг убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи выступила директор ЦРУ Джина Хэспел, которая посетила Турцию и лично ознакомилась с обстоятельствами устранения представителя СМИ. У парламентариев после общения с главой спецслужбы не осталось сомнений в том, что инциденту имеет отношение саудовский принц.

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи. В последствии фонограммы были предоставлены официальным американским лицам для анализа, в том числе директору ЦРУ Джине Хэспел.

Позже Вашингтон внес в санкционный список 17 подданных Саудовской Аравии. Персональные рестрикции были введены в отношении лиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Ограничительные меры, в частности, коснулись генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани и его подчиненного Махера Мутреба.