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Рубрика: В мире

Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово

Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Поводом стало решение парламента Приштины о создании армии самопровозглашенного Косово.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, согласно принятым в пятницу, 14 декабря, косовскими депутатами законам, местные Силы безопасности трансформировались в минобороны и вооруженные силы.

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"Я вас спрашиваю, на основании какой статьи вашей конституции вы создали армию? Нет такой статьи. Все, что сделано, противоречит международному праву и собственной конституции так называемого Косово", - заявил в обращении к народу президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию.

Он отметил, что эти причины побудили власти республики направить запрос на проведение заседания СБ ООН.

"Я с удовольствием приму участие в этом заседании", - приводит слова Вучича ТАСС.

Ранее российский МИД высказал уверенность, что глава исполнительной власти Косово Рамуш Харадинай пошел на сознательное обострение кризиса на Балканах. Во внешнеполитическом ведомстве РФ настаивают, что вооруженные косовоалбанские формирования должны быть расформированы.

Президент Сербии: США всегда будут на стороне Приштины
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