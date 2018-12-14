Скандинавская кинозима-2018, часть вторая: Норвегия

Ежегодный марафон "Киноркатии" , посвященный скандинавским телепроектам, продолжается. После основательного знакомства с датскими реалиями настает очередь Норвегии. Множество сериалов и передач для всей семьи призваны скрасить досуг жителям этой страны в холодную снежную пору, когда короткий световой день становится дополнительным преимуществом, так как погружает в особое созерцательное состояние - ожидание волшебства.

Львиную долю праздничного эфира в декабре занимают адвент-календари, которые, в силу культурной близости государств Северной Европы, с завидной регулярностью кочуют из страны в страну. И в этом году таких проектов предостаточно. Но начать стоит все же с норвежских сериалов и программ.

Сериал 2009 года выпуска "Агенты Башни" (Tårnagentene) рассказывают о деятельности секретного общества с активным участием нескольких друзей - Силье, Бенедика и Маркуса. Изначально организация была ими создана с филантропическими целями, помочь людям с покупкой подарков. И добро им возвращается, пусть и в несколько необычной форме: они становятся обладателями волшебного ключа. С помощью такого заурядного, на первый взгляд, предмета, можно отправиться в путешествие во времени - аж на две тысячи лет назад. Но и это не все - всем им предстоит осуществить некую важную миссию. Следует отметить, что в Норвегии регулярно проводятся особые праздничные мероприятия tårnagenthelgene, призванные познакомить детей с христианством и в увлекательной форме поведать об истории церкви. Дети участвуют в квестах, викторинах, пытаются разгадать тайны, связанные с теми или иными религиозными объектами.

Адвент-календарь "Рождественский король" (Julekongen) рассказывает о двух юных героях Кевине и Мире, живущих в обычной норвежской семье. В один прекрасный день Кевин делает удивительное открытие: волшебный мир существует. Более того - ведут в него не какие-то извилистые тропы, а лесная хижина самого Кевина. Отправляясь в другое измерение, дети испытывают острое любопытство и ничего больше, но через некоторое время им становится ясно, что возможность проникновения из одного мира в другой несет в себе не только забавы, но и опасности. И ребятам придется впервые в жизни взять на себя ответственность за жизнь других.

Среди ретро-проектов, сохранивших и даже преумноживших свой шарм, можно выделить "Рождество Амалии" (Amalies Jul), в котором камера пристально следит за Амалией и ее педантичной подготовкой к Рождеству. Естественно, в этом непростом деле ей помогают рождественские гномы, ниссы - ведь Амалия буквально осчастливила их своим появлением. Если бы она не облюбовала пустующий домик, сидеть бы ниссам по пыльным углам без праздника еще год, а, может быть, и того больше.

Еще одним трогательным приветом из конца семидесятых стала трансляция адвент-календаря "Рождество на улице Сапожников" (Jul i Skomakergata). Главным героем этого повествования, как нетрудно догадаться, стал сапожник по имени Йенс Петрус Андерсен. Предпраздничная пора для него - время особо усердной работы, ведь количество заказов увеличивается в несколько раз. В спутниках у Андерсена - тапочек Тёффлус, верный соратник и неизменный собеседник. Именно он задает хозяину различные вопросы, а Андерсен, в свою очередь, терпеливо на них отвечает, рассказывает о своей жизни, о правилах поведения, о традициях - обо всем том, что должен знать каждый ребенок. Ну а песни, сочиненные для этого проекта, не теряют своей популярности многие годы спустя.

Практически каждый год транслируется удивительный комедийный сериал "Трактир "Золотой хвост" (Vertshuset den gyldne hale), впервые вышедший на экраны в 1989-м году. В нем рассказывается о постоялом дворе, его работниках, занятых приведением интерьеров в наилучший вид в преддверии ожидаемого наплыва постояльцев в рождественские каникулы. Отдельного упоминания служит формат - практически все реплики и песни дублируются актерами на норвежском жестовом языке, что позволило создать произведение, в равной степени обращающееся как к слышащим, так и глухим, демонстрирующее уважение к обеим культурам, принимая во внимание особенностей восприятия и тех, и других.

Для самых маленьких (а также для всех тех, кто только приступил к изучению норвежского) отличным развлечением может стать просмотр трогательнейшего "Рождества Оранжевого Слоника" (Fantorangens jul). Слоник Фанторанг отмечает рождество на Норвежском телерадио NRK не первый год. На этот раз он каждый день вешает звездочку на гвоздик над окном, педантично напоминая детям, что следует запастись терпением и заняться чем-нибудь полезным в предвкушении празднества. Он пытается сделать украшения для елочки, напоминая детям, что съедобные орнаменты надо есть только тогда, когда придет время, а сушеная гвоздика, несмотря на замечательный запах, настолько плоха на вкус, если ее пытаться съесть отдельно от кулинарных изделий, что лучше и не пробовать. В прошлом году Фанторанг пытался, например, подружиться с коровой и умильно восклицал родное нашему уху "ой-ой-ой":

В изобилии представлены датские и шведские сериалы. Что касается телепродукции с родины Ханса Кристиана Андерсена, в этом году выбор пал на "Договор" (Pagten). Мальчик Мальте встречает свою сверстницу, нисса по имени Люда. От нее Мальте узнает о страшной опасности, грозящей всем ниссам - снежная ведьма грозит заморозить их и тем самым сосредоточить в своих руках всю власть над миром. Задача у ребят непроста - пройти три испытания и догадаться, каким образом можно обезвредить злую Иселин.

"Путешествие во времени" (Tidsrejsen) повествует о распространенной в западном мире проблеме - разводе родителей, что так больно бьет по детской психике. Родители Софи недавно развелись, и ее самым главным желанием стало воссоединение семьи на праздники. Девочка получает необычный подарок, машину времени. Одновременно в ее классе появляется мальчик по имени Дикси, он знает о Софии множество подробностей глубоко личного свойства, а о таком она никому не рассказывает. Дикси поверяет ей свою тайну, он - гость из будущего. Но пришелец не знает того, что за ним следят тайные агенты, так как путешествия во времени - дело противозаконное…

Хит нынешнего года в Дании, "Тэо и волшебный талисман" (Theo & Den Magiske Talisman) пришелся по душе и в Норвегии. Таким образом, за приключениями главного героя наблюдают неравнодушные зрители обеих стран.

Шведские адвент-календари представлены следующими работами. Возглавляет список научно-фантастическая "Охота за кристаллом времени" (Jakten på tidskristallen), за этим проектом следует удивительно стильно снятая история "Воровское рождество" (Tjuvarnas jul), погружающая в атмосферу конца девятнадцатого века, а замыкает троицу необычная "Тайна пиратского сокровища" (Piratskattens hemlighet) - там события тоже разворачиваются под Рождество, но в Хорватии, на вымышленном Орхидейном берегу.