СМИ: "Спартак" усилится еще одним бразильцем

Не успел московский "Спартак" завершить календарный год, как в СМИ появились сообщения о возможных трансферах столичного клуба. Как утверждает Чемпионат.com, "красно-белые" намерены усилиться бразильским защитником "Флуминенсе" Айртоном Лукасом.

По данным источника, стороны уже согласовали условия контракта. Предполагается, что приобретение футболиста обойдется столичному клубу в 7 миллионов евро. Вместе с тем отмечается, что "Спартак" рассматривал и альтернативные варианты, в том числе, не исключалась возможность покупки у "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

Накануне москвичи проиграли испанскому "Вильярреалу" 0:2 и вылетели из Лиги Европы. После игры главный тренер "красно-белых" Олег Кононов, говоря о предстоящей подготовке к весенней части сезона, отметил, что команду ждет точечное усиление. При этом он хотел бы сохранить нынешних футболистов, чтобы получить возможность полноценно поработать с каждым из них.

В "Спартаке" на данный момент выступают три бразильца, причем лишь двое из них - Фернандо и Луис Адриано - появляются на поле более-менее стабильно. Третий, Педро Роша, давно зарекомендовал себя как игрок глубокого запаса. Вместе с тем, нельзя отрицать, что позиция центрального защитника остается для команды проблемной, особенно с учетом травм игроков. В частности, в лазарете находится Сальваторе Боккетти. С другой стороны, этой зимой к команде должен присоединиться Самуэль Жиго, порвавший "кресты" в начале сезона.

Айртон, если верить прессе, не единственный потенциальный новичок "Спартака". По информации британских СМИ, московский клуб проявляет интерес к нападающему "Кардифф Сити" Ибрагиму Мейте. Любопытно, что к этому же игроку якобы присматривается и "Урал".