Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко

Спустя несколько дней после того, как на Украине разразился громкий скандал вокруг совместной фотографии президента страны Петра Порошенко с группой десантников, у одного из которых был замечен на форме шеврон дивизии СС "Мертвая голова", последнему пришлось нарушить молчание и выдать общественности объяснение инцидента - впрочем, не слишком правдоподобное и явно постановочное.

В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом. Мол, десантник думал, что это просто что-то вроде "пиратского флага", и вообще во всем виновата "российская пропаганда", а он готов покаяться и понести наказание. Дальше по сценарию выходят его сослуживцы, стоявшие за спиной военного, и тоже решительно осуждают "неосведомленность" боевого товарища.

Как сообщала ранее "РГ", инцидент в Житомирской области явно не был единичной историей, которую можно было бы объяснить случайностью. Например, в 2014 году каратели из батальона "Айдар" демонстративно надевали на себя шевроны другой эсэсовской дивизии - "Дирлевангер". Между тем для главы Украины, который, выходит, позировал с неонацистами, к тому же состоящими на службе в элитных частях ВСУ, эпизод оказался в итоге нежелательным. Очевидно, несколько дней в Киеве придумывали, как вывести Порошенко из этого скандала, - этим можно объяснить появление ролика в сети.