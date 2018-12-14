В Кремле заявили о необоснованности обвинений в адрес Бутиной

В Кремле считают все обвинения в адрес задержанной в США российской гражданки Марии Бутиной полностью несостоятельными и не комментируют судебные вопросы, и тем более не хотят выступать с гипотетическими рассуждениями.

На вопрос, как в Кремле отреагировали на частичное признание вины Бутиной, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: "Никак не отреагировали". "Все обвинения в ее адрес считаем абсолютно необоснованными и несостоятельными", - подчеркнул он.

"Остальное - это уже вопрос судебного разбирательства США и защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать", - уточнил представитель Кремля.

На вопрос, будут ли к Бутиной претензии на родине, если она даст показания на российских официальных лиц, Песков сказал: "Не понимаю сути вопроса. Какие показания она может дать, какие вы имеете в виду?". "Давайте дождемся каких-то показаний, - предложил он. - Здесь какие-то гипотетические рассуждения вряд ои приемлемы".