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14.12.2018 11:51
Рубрика: Легковые авто

В России изменились цены на Lada Xray

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На восемь комплектаций Lada Xray изменились цены. Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", прежней осталась стоимость лишь трех версий хэтчбека - новой базовой Standard, поступившей в продажу в ноябре (от 589 900 рублей), а также Classic и Classic/Air conditioner (629 900 и 654 900 рублей соответственно).

Цены упали на комплектацию Comfort для разных версий двигателей (минус 3 000 рублей) и версию Luxe/Prestige с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. (минус 6 000 рублей). Максимальная стоимость модели составляет 822 900 рублей.

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Комплектации Luxe и Luxe/Prestige для 1,6-литрового движка подорожали на 3 000 рублей. Теперь их стоимость составляет от 743 900 до 772 900 рублей соответственно. Предыдущее изменение цен на модель произошло в мае.

Xray предлагается со 106-сильным мотором объемом 1.6 литра и МКП, а также с двигателем 1.8 литра, в пару к которому можно выбрать как "механику", так и "робот".

Не так давно стартовали продажи "внедорожной" версии модели.  "Кроссовый" вариант оказался дороже обычного - с тем же мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и механической трансмиссией он продается за 679 900 рублей.

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