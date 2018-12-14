Закон об автономном Рунете не ставит задачу создать "свой Интернет"

Новости

В Лондоне ограбили Пола Маккартни 21:06
"Милан" лишится дохода за выступление в Лиге Европы 21:00
Роскомнадзор: Законопроект о Рунете не предполагает создание закрытой сети 20:52
Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек 20:49
ЦБ снизил прогноз средней цены на нефть 20:35
Москвичу, поднявшему гвардейца в метро, грозит год условно 20:26
В Красноярском крае сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 20:18
Первый прямой поезд связал Минск и Казань 20:17
Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году 20:03
СМИ: "Спартак" усилится еще одним бразильцем 19:49
Телегин из-за травмы завершил выступление на Кубке Первого канала 19:37
В метро Москвы поставили елку из бумажных проездных 19:27
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае 19:26
Тренер Колесникова: Спортивная злость помогла Клименту стать чемпионом мира 19:21
МИД РФ: Посредничество ЕС в диалоге между Белградом и Приштиной не удалось 19:18
С видом на Кремль: магазин "Секция" окончательно прописался в ГУМе 19:12
Бундестаг разрешил немцам указывать в ЗАГСе третий пол 19:08
В Израиле начались протесты "желтых жилетов" 19:06
В ЦБ рассказали, как повлияют нефтяные цены на экономику РФ 19:05
Россия примет участие в военных учениях Сингапура и Южной Кореи 19:04
СК: Замгубернатора Псковской области задержан за особо крупную взятку 19:03
В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей 19:03
Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели 18:58
МИД РФ раскритиковал планы по созданию косовской "армии" 18:41
Курского волонтера изнасиловали за смерть кота 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
14.12.2018 20:49
Рубрика: Digital

Закон об автономном Рунете не ставит задачу создать "свой Интернет"

Депутаты и сенаторы активно комментируют внесенный в Госдуму в пятницу законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, напомнил ТАСС, что США в своей стратегии кибербезопасности открыто обвиняют Россию в хакерских атаках, нанесших стране и ее партнерам большой ущерб.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин призвал защитить права тех, кто удаленно работает в интернете

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", - уверен Клишас.

Он добавил, что в данный момент к содержанию электронных сообщений российских пользователей имеется доступ из-за границы. А реализация законопроекта об автономности Рунета позволит "решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений".

Первый зампред комитета по законодательству Совета Федерации Людмила Бокова уточнила, что законопроект никоим образом не ставит задачу создать "свой Интернет", добавив, что такое выражение является оксюмороном. "Не может быть международной сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету", - отметила она.

"В отношении России и ее серверов организуются атаки и ведется кибервойна. Может возникнуть ситуация, когда наши ресурсы, имеющиеся в качестве базовых, серверы за рубежом в интернете могут оказаться блокированными", - напомнил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе в Госдуме Андрей Исаев. Он уточнил, что в этом случае пострадают миллионы граждан России, поэтому государство должно быть готово к такому негативному развитию событий.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Контроль за онлайн-агрегаторами платежей может усилиться

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал инициативу актуальной, но указал на то, что "ряд положений законопроекта необходимо изучить на предмет технологической реализуемости в рамках инфраструктурных возможностей российского сегмента сети Интернет, а также необходимости финансовых ресурсов для исполнения его положений, в соответствии с тем уровнем технологий, которые сегодня задают основной вектор развития российского сегмента глобальной сети".

Digital Интернет Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ раскритиковал планы по созданию косовской "армии"
Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 7,75 процента
В Кремле заявили о необоснованности обвинений в адрес Бутиной
Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году
В "Яндексе" объяснили ошибку с появлением "даты смерти" Петра Порошенко