Закон об автономном Рунете не ставит задачу создать "свой Интернет"

Один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, напомнил ТАСС, что США в своей стратегии кибербезопасности открыто обвиняют Россию в хакерских атаках, нанесших стране и ее партнерам большой ущерб.

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", - уверен Клишас.

Он добавил, что в данный момент к содержанию электронных сообщений российских пользователей имеется доступ из-за границы. А реализация законопроекта об автономности Рунета позволит "решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений".

Первый зампред комитета по законодательству Совета Федерации Людмила Бокова уточнила, что законопроект никоим образом не ставит задачу создать "свой Интернет", добавив, что такое выражение является оксюмороном. "Не может быть международной сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету", - отметила она.

"В отношении России и ее серверов организуются атаки и ведется кибервойна. Может возникнуть ситуация, когда наши ресурсы, имеющиеся в качестве базовых, серверы за рубежом в интернете могут оказаться блокированными", - напомнил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе в Госдуме Андрей Исаев. Он уточнил, что в этом случае пострадают миллионы граждан России, поэтому государство должно быть готово к такому негативному развитию событий.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал инициативу актуальной, но указал на то, что "ряд положений законопроекта необходимо изучить на предмет технологической реализуемости в рамках инфраструктурных возможностей российского сегмента сети Интернет, а также необходимости финансовых ресурсов для исполнения его положений, в соответствии с тем уровнем технологий, которые сегодня задают основной вектор развития российского сегмента глобальной сети".