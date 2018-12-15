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15.12.2018 10:05
Рубрика: Легковые авто

Автомобили УАЗ подорожали в России

Текст: Юрий Зубко

Еще один автопроизводитель поднял цены на автомобили в России. На этот раз прайс-листы на свои модели переписал УАЗ.

Как сообщает "Автостат", подорожание затронуло внедорожник "Хантер", а также обновленные версии УАЗ "Патриот" и "Пикап". Все комплектации этих моделей прибавили в цене от 15 до 18 тысяч рублей.

Флагман марки внедорожник "Патриот" теперь можно купить от 764 000 рублей до 1 064 000 рублей. 

Фото: depositphotos.com
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УАЗ "Пикап" обойдется минимум в 779 000 рублей, за топовую версию придется заплатить 1 145 000 рублей. 

Легендарный "Хантер" предлагается от 674 900 рублей до 759 900 рублей. 

Отметим, что дела у Ульяновского автомобильного завода в этом году идут не лучшим образом. Российский автомобильный рынок растет, а вот продажи моделей УАЗа упали на 4% - до 35 610 машин по итогам 11 месяцев 2018 года.

Накануне "РГ" сообщала, что УАЗ "Хантер" получил "автомат", турбомотор и кондиционер. Впрочем, это не серийная версия, а штучные экземпляры для экспорта в Ливан. 

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#УАЗ