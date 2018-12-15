Более 70 "желтых жилетов" задержаны в Париже

В Парижском регионе задержано более 70 "желтых жилетов". В прошлую субботу в полицейские участки попали более трехсот манифестантов. Полиция фиксирует снижение протестного потенциала на фоне обещаний правительства снизить налоговое бремя на население, сообщают местные СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном интервью обещал "более внимательно относиться к нуждам народа". Власти рассчитывают, что пакет мер по снижению налогов, террористический акт в Страсбурге, а также холодная зима позволят снизить активность "желтых жилетов".

Тем не менее, для контроля ситуации по всей стране мобилизовано около девяноста тысяч полицейских, восемь тысяч из которых будут следить за порядком в Париже. В город также стянуты водометы и бронетранспортеры.

Напомним, в прошлую субботу за неповиновение властям во время акций "желтых жилетов" было задержано в общей сложности 1723 человека, 1220 - в Париже, передает телерадиостанция BFMTV.