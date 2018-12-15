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15.12.2018 15:43
Рубрика: Легковые авто

Эксперты определили лучшие и худшие автомобили на вторичном рынке РФ

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба BMW Фото: Пресс-служба BMW
Фото: Пресс-служба BMW

Рестайлинговый BMW X1 I (E84) оказался лучшим среди подержанных автомобилей в возрасте 3-5 лет, прошедших минувшей осенью экспертизу специалистов сервиса CarPrice. Все машины оценивались по 600 параметрам, которые в итоге были сведены к трем категориям - состоянию кузова, салона и узлов и агрегатов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В результате модель BMW X1 первого поколения (E84) набрала самый высокий средний балл - 13,00. Второе место заняли кроссоверы Land Rover Range Rover Evoque первой генерации (12,92). Третьими стали популярные рестайлинговые Renault Duster (12,91).

В топ-10 также вошли BMW 5 серии VI поколения, Hyundai i40 I генерации, Nissan X-Trail III поколения, рестайлинговые Audi A6 IV поколения, обновленные Ford Focus III поколения, Mercedes-Benz GLA-класса и рестайлинговый Audi Q5 первой генерации.

Лучшее в топ-10 состояние кузова обнаружилось у Evoque (3,77 из 5), салона - у Focus (4,58), а высшие баллы за техническое состояние были выданы "пятерке" BMW и X-Trail.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Что касается худших автомобилей, то составители рейтинга ограничились пятеркой и отметили, что "эти модели требуют более тщательного осмотра". Самые низкие итоговые оценки оказались у "корейцев", "китайцев" и отечественного УАЗа. Рестайлинговый Daewoo Matiz I поколения набрал всего 8,83 балла, Geely MK Cross - 10,14, обновленный "Патриот" первого поколения - 10,45, Lifan X60 - 10,54, а Daewoo Gentra второй генерации - 10,57.

Оговоримся, что ранее специалисты того же сервиса проанализировали состояние около 800 китайских автомобилей в возрасте 2-4 года в сравнении с другими иномарками. Выяснилось, что "китайцы" ничем не хуже среднестатистического авто с аналогичным пробегом, а в чем-то и лучше.

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#Renault #BMW #Land Rover