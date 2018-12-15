Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии

Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Сирии по телефону обсудили президенты Турции и США. Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве.

В то же время Анкара недовольна определенными действиями Вашингтона. "Соединенные Штаты стремятся ослабить нашу решимость в вопросе борьбы с террористами", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Турция призвала Белый дом отказаться от сооружения наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии, но они там все равно появились.

"Они нужны для обеспечения стабильности в регионе, а также для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО", - говорится в заявлении Пентагона.

Анкара, в свою очередь, заявила, что не позволит сформировать "террористический коридор" у своих южных границ.

Во время разговора с президентом США Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с присутствием в Манбидже террористических группировок Рабочая партия Курдистана, "Демократический союз" и "Силы народной самообороны". Также лидер Турции обещал в ближайшие дни начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.