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Рубрика: В мире

Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии

Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Сирии по телефону обсудили президенты Турции и США. Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве.

Фото: AP Photo/Mursel Coban
Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

В то же время Анкара недовольна определенными действиями Вашингтона. "Соединенные Штаты стремятся ослабить нашу решимость в вопросе борьбы с террористами", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Турция призвала Белый дом отказаться от сооружения наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии, но они там все равно появились.

"Они нужны для обеспечения стабильности в регионе, а также для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО", - говорится в заявлении Пентагона.

Анкара, в свою очередь, заявила, что не позволит сформировать "террористический коридор" у своих южных границ.

Во время разговора с президентом США Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с присутствием в Манбидже террористических группировок Рабочая партия Курдистана, "Демократический союз" и "Силы народной самообороны". Также лидер Турции обещал в ближайшие дни начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.

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