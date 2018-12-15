Новый глава аппарата Белого дома называет себя "чокнутым правым"

Американские СМИ и политологи активно комментируют назначение Мика Малвейни, который является директором административно-бюджетного управления Белого дома, на должность исполняющего обязанности главы аппарата американской администрации. Напомним, об этом решении в пятницу объявил президент США Дональд Трамп.

Малвейни также недавно являлся исполняющим обязанности главы Бюро финансовой защиты потребителей. Он займет кресло отставного генерала морской пехоты Джона Келли, который покинет свой пост до конца года.

У Трампа, который критиковал Келли за ограничение доступа к нему посетителей, в последнее время заметно испортились отношения с ним. Они практически не общались. Тем не менее, глава Белого дома назвал Келли, бывшего министра национальной безопасности США, "большим патриотом". Пресса и комментаторы одно время отмечали, что Келли является одним из немногих, кто может противостоять самым необоснованным решениям президента.

Еще в пятницу утром на столе у президента был список из пяти кандидатов, пояснила Келлиэнн Конвей, советник главы Белого дома.

Назначение Малвейни было в целом неожиданным для американской элиты, полагавшей, что эту должность займет зять президента и муж его дочери Иванки Джаред Кушнер, являющийся одним из наиболее доверенных лиц главы Белого дома.

Кроме того, после отставки Джона Келли в СМИ активно муссировалась кандидатура 36-летнего талантливого республиканского политтехнолога Ника Айерса, который является главой аппарата вице-президента Майка Пенса. Но Айерс предпочел избежать этого назначения на фоне нынешней непредсказуемой кадровой политики американского президента и сосредоточиться на предвыборных кампаниях республиканской партии.

Также в списке было имя бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи. В итоге Трамп снова пошел на нестандартный шаг, объявив о кандидатуре Малвейни, который сам себя называет "чокнутым правым", подразумевая под этим свои ультраконсервативные взгляды.

Трамп написал, что Малвейни, который станет уже третьим главой аппарата американской администрации за последние два года, проделал "выдающуюся работу в Белом доме". При этом он не покинет пост начальника бюджетно-административного управления и, как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, будет совмещать две должности.

Пока неясно, отмечает CBS News, как долго Малвейни будет "исполняющим обязанности" руководителя аппарата и будет ли он продолжать получать оклад на предыдущем месте работы. "Это огромная честь. Я рассчитываю на сотрудничество с президентом и всей командой. Это будет отличный 2019 год!", - написал Малвейн в Twitter. Избранный в палату представителей 51-летний Малвейни, отмечают эксперты, имеет прочные связи с Конгрессом и хорошо разбирается в его работе. Он действительно имеет репутацию отличного политического менеджера. Как глава администрации, по сути, он является правой рукой президента и будет управлять графиком Дональда Трампа, а также сможет влиять на его политику, преимущественно кадровую.

Эксперты отмечают крайнюю осторожность Малвейни в финансовых вопросах. Он всякий раз воздерживался при голосовании в Конгрессе, а потом и в должности главы бюджетно-административного управления, в вопросе выделения больших средств на государственные проекты.

Тем не менее, в числе прочего, ему предстоит определять и предлагать Трампу предложения в части финансовой политики американской администрации.

Впрочем, как заметил на условиях анонимности в интервью AFP некий высокопоставленный чиновник американской администрации, Малвейни пока еще является исполняющим обязанности главы аппарата и, по замыслу Трампа, пройдет через некий испытательный срок. "Его выбрали потому, что он понравился президенту, они хорошо ладят", - уточнил источник.