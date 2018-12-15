Самолет авиакомпании "ИрАэро" с российскими туристами оператора "Жемчужная река" вылетел из Челябинска в Москву. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

- Самолёт "ИрАэро" из Хайкоу сел в Челябинске в штатном режиме, - сообщил представитель аэропорта Сергей Куклев. - После дозаправки и обслуживания борт вылетел в аэропорт Домодедово.

Как уже сообщала "РГ", авиакомпания "ИрАэро" обещала вывезти людей домой в четверг, затем полет отложили до пятницы, затем - до ночи субботы.

По сообщению ТАСС, рейс "ИрАэро" из Хайкоу со 183 туристами на борту был продлен от Челябинска до Москвы, хотя изначально планировалось, что он отправится из Челябинска в Хабаровск, так как среди пассажиров есть туристы из этого города. Такое решение, как сообщили в "ИрАэро" в пятницу, было принято авиакомпанией в связи с несвоевременными подтверждениями от Ростуризма и "Турпомощи" условий перевозки туристов.

Ранее авиакомпания перевезла туристов туроператора "Жемчужная река" в Казань, Уфу, Самару.