Застрявшие в Китае туристы прибыли в Самару

В ночь на четверг в самарском аэропорту Курумоч приземлился Boeing 777-200 авиакомпании "ИрАэро". Он доставил российских туристов, которые почти двое суток ожидали рейс из Китая.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в 0.31 по местному времени. Рейс был задержан почти на 40 часов.

На борту лайнера могли находиться по разным данным от 300 до 500 человек. Все они купили путевки у туроператора "Жемчужная река" и находились в китайском городе Хайкоу на острове Хайнань.

Напомним, проблема возникла из-за долгов туроператора перед авиакомпанией. "ИрАэро" решила самостоятельно оплатить пассажиров из Китая в Россию, это около 1,5 тысячи человек. Расследованием дела занимается транспортный отдел Следственного комитета РФ.