С Елисейских полей вытеснили последних манифестантов

Елисейские поля к 18:00 (20:00 мск) полностью были освобождены от манифестантов, которых к этому часу оставалось несколько десятков. Их вытеснили с центрального проспекта Парижа двигавшиеся друг другу навстречу со стороны Триумфальной арки и площади Рон-Пуэн полицейские фургоны, усиленные спецмашиной с водяной пушкой.

Оказавшиеся в тисках "жилеты" без особого сопротивления проследовали в один из ближайших переулков, где их "профильтровали" агенты полиции. Некоторых задержали, большую часть отпустили.

Уже во второй половине дня после митинга на площади, что напротив театра Гранд-Опера, где выступил ряд лидеров движения "желтых жилетов", народ стал постепенно и, в целом сохраняя спокойствие, перемещаться в другие районы. Многие, покружив по городу, вообще предпочли отправиться восвояси.

На возвращение домой их также настраивала по-зимнему холодная погода, усугубленная ливневым дождем. Тем не менее, мелкие стычки произошли в районе торгового комплекса "Ле Аль", что неподалеку от центра Помпиду, но с их участниками довольно быстро разобрались сформированные на этот случай летучие отряды полицейского спецназа.

Следует отметить особенность пятого по счету дня протестных акций "желтых жилетов": в Париже обошлось без баррикад и погромов банков и магазинов. И этому есть объяснение. Дело в том, что в отличие от предыдущих бурных суббот число неформалов, прибывших в Париж, было на порядок ниже: 2200 человек при 8000 неделю назад (по всей стране во французском МВД сегодня насчитали около 34 тысяч). Правоохранителей же было отмобилизовано такое же количество, что и 8 декабря. В этих условиях многие юные громилы из неблагополучных пригородов города на Сене, что бесчинствовали на предыдущих манифестациях "жилетов", сообразили, что их шансы не оказаться в руках полиции резко упали, а поэтому предпочли на этот раз не высовываться.

По данным префектуры полиции в ходе нынешнего протестного дня в Париже задержали 168 человек, из них 112 находятся под стражей (8 декабря таковых было минимум в пять раз больше).

Если в столице 15 декабря, к радости городских властей, да и правительства все прошло без серьезных эксцессов, на периферии было шумновато. Так в Бордо, на юго-западе Франции, в ходе манифестаций, в которых участвовали четыре с лишним тысячи человек, произошли столкновения с полицией, вынужденной применить слезоточивый газ. Схожая картина наблюдалась в Нанте, где на улицы вышло свыше тысячи "желтых жилетов", и в некоторых других городах страны.