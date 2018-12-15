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Рубрика: Власть

В Минобороны дали оценку готовности Пентагона к диалогу

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Серей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности - РСМД. Об этом говорится в обращении, которое, как стало известно в субботу, на прошлой неделе через атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов в Москве было передано в Вашингтон.
Министр обороны РФ Серей Шойгу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Министр обороны РФ Серей Шойгу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Министр обороны РФ Серей Шойгу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщили в нашем военном ведомстве, реакции на обращение не было. Более того, по прошествии трех суток руководитель Пентагона даже не посчитал возможным дать хотя бы формальный ответ на предложение Шойгу. В Минобороны РФ расценили это как явное "нежелание американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности".

Фото: Министерство обороны РФ
Шойгу сообщил о нарастании гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД

Напомним, что проблематику РСДМ президенты РФ и США планировали обсудить в начале декабря на саммите G20 в Аргентине. Однако после инцидента с украинскими военными катерами в Керченском проливе Трамп отказался от такого диалога с Путиным. Потом госсекретарь США Майк Помпео ультимативно заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" РСМД, иначе Вашингтон приостановит свои обязательства по Договору. В Москве факты его нарушения категорически отрицают и, в свою очередь, выдвигают серьезные претензии по выполнению РСДМ к американцам. Наша страна внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции "за" поддержку и сохранение этого Договора.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Почему США требуют снять с вооружения ракеты "Калибр"

Между тем, по информации из российского минобороны, Шойгу в обращении к Мэттису подтвердил готовность нашей страны к открытому и предметному диалогу с США не только по вопросам РСМД, но и "всем актуальным проблемам совместной повестки". Это, в том числе, касается гуманитарной ситуации в лагере беженцев "Эр-Рукбан", расположенном на контролируемой американскими военными территории Сирии. В другом послании к главе Пентагона Шойгу напомнил, что там вынуждены в буквальном смысле слова выживать в тяжелейших условиях более 50 тысяч человек. В Минобороны РФ уверены: основным препятствием для помощи беженцам "Эр-Рукбана" и организации их возвращения в места прежнего проживания является американская военная база в Эт-Танфе и подконтрольные США вооруженные бандиты.

В обращении Шойгу также выражена глубокая обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии восточнее Евфрата. Отмечается, что поддерживаемой Соединенными Штатами так называемой "автономной администрации" не удалось добиться прогресса ни на политическом треке, ни в вопросах организации мирной жизни. На перспективах восстановления экономики Сирии негативно сказывается и контрабанда углеводородов за пределы страны с подконтрольных США районов за Ефратом.

В Минобороны РФ напомнили, что возглавляемая американцами международная коалиция вот уже шесть месяцев не может завершить разгром террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" в районе населенного пункта Хаджин. "Две тысячи боевиков и сегодня продолжают удерживать девять населенных пунктов  вдоль восточного берега реки Евфрат, где за последние месяцы под бомбардировками  возглавляемой США коалиции погибло не менее полутора тысяч мирных жителей", - заявил официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков. Он добавил, что, по опыту сирийских войск, взять такой район можно максимум за две недели.

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