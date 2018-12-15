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Рубрика: Власть

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД

Текст: Александр Саможнев

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по договору РСМД, а также возобновить конструктивный диалог по стратегическим вопросам на основе открытости, взаимного доверия и реальных возможностей для сотрудничества", - отметил дипломат.

По его словам, диалог будет способствовать прогрессу в деле сокращения ядерных вооружений и укрепления международной безопасности и стабильности. Это имеет первостепенное значение, особенно сегодня в меняющихся условиях безопасности.

Проект документа также предполагает, что Генассамблея ООН расценит любые действия, идущие вразрез с целями и положениями ДРСМД, как подрыв "глобальной стратегической стабильности". Кроме того, российская сторона обратилась к каждому из государств-участников ООН "активизировать усилия по сохранению и укреплению ДРСМД посредством полного и строгого соблюдения".

Документом предполагается включить в предварительную повестку дня 74-й сессии пункт, озаглавленный "сохранение и соблюдение Договора о ядерных силах промежуточной дальности", уточнил представитель постпредства РФ при ООН.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Выход США из договора о РСМД Россия и США
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