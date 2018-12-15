Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР

Вашингтон решил повременить с введением пошлин на китайскую продукцию. Запланированное на январь 2019 года повышение сразу на 15 процентов (с 10 до 25%) перенесли на март. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис торгового представителя США.

Ранее министерство коммермеции Китая распространило заявление, что переговоры с Белым домом по поводу устранения торгово-экономических противоречий продвигаются успешно. Это косвенно подтвердил и американский президент.

Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут заключить с Пекином торговую сделку, чтобы покончить с разногласиями. "Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!" - заявил глава Белого дома.

Кроме того, в пятницу также стало известно о временной отмене повышенных ввозных пошлин на продукцию американского автопрома.