Ученые рассказали о влиянии риса на появление лишнего веса

Диетологи выяснили, что рис может стать хорошим средством для борьбы с лишним весом, если выбирать "правильный продукт". А именно - способный расщеплять жир черный рис.

Эксперимент на грызунах продемонстрировал, что добавка из черного риса останавливала процесс накопления жиров в печени даже у тех животных, которых специально кормили содержащей большое количество калорий едой. При этом у мышей также фиксировалось снижение уровня холестерина.

Кроме того, у черного риса относительно низкий гликемический индекс - 42,3, он питательный и в нем много клетчатки.

Совсем другое дело популярный белый рис, считают ученые. Его гликемический индекс - 64 (почти как у явно не диетического картофеля). В связи с чем употребление продукта является фактором риска при диабете 2 типа.

Также ряд исследователей считает, что такая еда связана с риском гипертонии и появлением метаболического синдрома. То есть, белый рис рекомендуется исключить из рациона людей, пытающихся похудеть. Иначе может получиться обратный эффект.

Кстати

Ранее исследователи из Университета Индианы заявили, что рис является чемпионом по содержанию мышьяка, причем в биодоступной форме. Симптомы отравления веществом появляются не сразу, однако богатая рисом диета может привести к различным заболеваниям, включая рак, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с мозговой деятельностью. Любителям риса специалисты советуют тщательно промывать продукт в воде и варить его, используя большое количество жидкости.