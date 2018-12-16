Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.12.2018,  
11:45
Текст:  Антон Валагин

У российского корабля отвалился импортный якорь

Морской военный транспорт "Академик Ковалев" лишился левого якоря во время шторма.

- Потеря якоря - нередкая ситуация. Только исследовательское судно "Янтарь" за время службы лишалось якорей несколько раз. Вместе с тем инцидент показал важность импортозамещения таких комплектующих, - рассказал Flot.com директор по продажам завода "Красный якорь" Михаил Горин. По его словам, потерянный якорь был произведен за рубежом.

"Академик Ковалев" - второй морской транспорт проекта 20180. Он построен на северодвинском предприятии "Звездочка" и передан Военно-морскому флоту РФ в  2015 году. 107-метровое судно водоизмещением шесть тысяч тонн имеет ледовый класс и способно работать в Арктике. "Академик Ковалев" оснащен системой автоматического позиционирования, удерживающей корабль в заданной точке, несмотря на волны и ветер. Судно носит имя выдающегося конструктора атомных подводных лодок Сергея Ковалева.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Нарушение правил: какое дело возбудили на Украине после падения Су-27 15.12.2018
Россия примет участие в военных учениях Сингапура и Южной Кореи 14.12.2018
Адмирал рассказал о принципиально новой технике Северного флота 14.12.2018
корабли
Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России 15.12.2018
Суперэсминец США лишили невидимости 11.12.2018
Россия заняла второе место в мире по продажам оружия в 2017 году 10.12.2018
аварии
Фото: EPA
Опубликовано видео возвращения российских Ту-160 из Венесуэлы 15.12.2018
Названа причина крушения самолета ВВС США 06.12.2018
В Норвегии придумали, как поднять фрегат Helge Ingstad 05.12.2018