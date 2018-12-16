У российского корабля отвалился импортный якорь

Морской военный транспорт "Академик Ковалев" лишился левого якоря во время шторма.

- Потеря якоря - нередкая ситуация. Только исследовательское судно "Янтарь" за время службы лишалось якорей несколько раз. Вместе с тем инцидент показал важность импортозамещения таких комплектующих, - рассказал Flot.com директор по продажам завода "Красный якорь" Михаил Горин. По его словам, потерянный якорь был произведен за рубежом.

"Академик Ковалев" - второй морской транспорт проекта 20180. Он построен на северодвинском предприятии "Звездочка" и передан Военно-морскому флоту РФ в 2015 году. 107-метровое судно водоизмещением шесть тысяч тонн имеет ледовый класс и способно работать в Арктике. "Академик Ковалев" оснащен системой автоматического позиционирования, удерживающей корабль в заданной точке, несмотря на волны и ветер. Судно носит имя выдающегося конструктора атомных подводных лодок Сергея Ковалева.