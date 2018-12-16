В Вологде возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Вологде, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).

Напомним, сигнал о взрыве в доме в доме 74а по улице Карла Маркса поступил в аварийные службы ночью 15 декабря, незадолго до полуночи. Пострадали четыре человека, одна женщина скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В настоящее время все жители дома, в котором насчитывается 61 квартира, эвакуированы. В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает на своей страничке в соцсетях мэр города Вологда Сергей Воропанов.

Он подчеркивает, что это - штатное решение в подобных ситуациях. Выражая соболезнование родным и близким погибших, мэр отмечает также, что все аварийные службы, получив сигнал о ЧП, сработали оперативно.

Сергей Воропанов отмечает, что для жителей разрушенного дома подготовлены номера в гостинице "Спутник". Пункт временного размещения людей создан также в школе №14.

Уже известно, что в подъезде, где произошел взрыв, будет невозможно проживание на пятом, четвертом, и третьем этаже. При этом важно, что в доме удалось сохранить теплоснабжение, что убережет систему от разморозки.

Планируется, что сегодня на месте аварии начнутся работу по разбору обрушившегося подъезда. Здесь развернут мобильный пункт для пострадавших, в котором можно получить ответы от представителей МЧС, департамента городского хозяйства, заместителя мэра по социальным вопросам.

По факту ЧП надзорную проверку проводит прокуратура Вологодской области. Сотрудники ведомства оценят законность действий лиц, которые осуществляли газоснабжение пострадавшего дома.