Студия Pixar анонсировала новый проект в жанре городского фэнтези

Новое детище американской анимационной студии Pixar будет называться Onward (в переводе с английского - "Вперед", "Дальше"). Впервые о проекте заговорили в 2017 году на конференции D23, официального фан-клуба компании Уолта Диснея.

Режиссером анимационного фильма выступит Дэн Скэнлон, известный работой над "Университетом монстров". В центре сюжета - история двух братьев-эльфов подросткового возраста.

Главных героев ждет путешествие, целью которого станет поиск магии в мире, где волшебства уже почти не осталось, сообщает портал Deadline.

На конференции режиссер признался, что проект соединит в себе фантастические элементы и историю его собственной жизни - отношения с братом в детстве, поиск информации о погибшем отце. Стилистически Onward будет отсылать к 70-м годам прошлого века.

Известно, что персонажей фильма будут озвучивать Крис Пратт ("Стражи галактики", "Мир Юрского периода"), Том Холланд ("Мстители 4", "Человек-паук: Возвращение домой"), Джулия Луи-Дрейфус ("Симпсоны") и Октавия Спенсер ("Форма воды").

Мировая премьера запланирована на 6 марта 2020 года.

Ближайший проект студии Pixar - продолжение суперпопулярной франшизы "История игрушек". Четвертый фильм выйдет на российские экраны 20 июня 2019 года.