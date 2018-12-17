Бабич: Развитие Союзного государства служит интересам России и Беларуси

За 20 лет, прошедших со времени подписания Союзного договора, по мнению Михаила Бабича - российского посла в Беларуси - заложен фундамент для дальнейшего развития экономических взаимоотношений, которые сегодня пронизывают практически все отрасли экономики. О том, как Москва и дальше планирует выстраивать стратегические отношения со своим братским союзником, решать накопившиеся проблемы, посол поделился в интервью ТАСС , который напоминает, что впервые в истории двухсторонних отношений Михаилу Бабичу в этом году был придан статус специального представителя президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству.

В Москве, уточнил дипломат, постоянно учитывают разницу экономических потенциалов братских стран, хорошо понимают, насколько сложно партнерам выстраивать самодостаточную экономическую модель. Но за эти годы, по его словам, страны "смогли выработать экономические инструменты, которые помогают балансировать экономику и создавать единое экономическое пространство".

Посол сообщил, что впервые совместно с коллегами из правительства РФ и белорусскими партнерами сформирован перечень вопросов по двусторонним отношениям, которые порой называют еще Белой книгой. "В ней систематизированы все нерешенные вопросы, и в согласованном порядке стороны приступают к их разрешению".

Касаясь действующего Союзного договора, дипломат дал понять, что "настало время для того, чтобы обе стороны перезагрузили работу в рамках этого документа, наполнив его новым смыслом и современным содержанием". Он с сожалением признал, что накопились определенные перегибы; кроме того, необходимо избавиться и от разного рода манипуляций общественным мнением. Если обе стороны сегодня считают, что "формат Союзного государства нашим народам нужен, давайте сядем и разберемся, что нужно сделать для движения вперед", - резонно уточнил логику поведения дипломат.

Он сослался на позитивные примеры из международной практики. Евросоюз, например, "объединился, и никто в нем суверенитет не потерял. В ЕС нашли форму как минимум экономической интеграции, хотя они и политические вопросы решают совместно и консолидированно".

Говоря о существующих противоречиях, посол склонен искать в них не экономические причины, а чисто психологические. Сегодня необходимо, убежден он, сделать все, чтобы их снять и дальше активно развивать уникальный интеграционный формат.

Достаточно часто, вынужден был признать Бабич, звучат упреки о некоей экономической дискриминации в отношении тех или иных групп товаров и производств. Более того, как аргумент постоянно используется тезис о создании равных условий хозяйствования. Но если говорить о паритете, считает он, то надо учитывать всю экономическую модель и ту нагрузку, которую несет бюджет РФ. Например, когда идет разговор о том, что цена на газ в РБ должна быть как в Смоленске, надо понимать, что в России работает сложная модель перекрестного субсидирования, в которой участвуют разные субъекты промышленности, экономики, хозяйствования, находящиеся в разных географических зонах. И вот эта перекрестная модель в рамках законодательства и формирует цену в Смоленске $70. Но это не значит, что такова ее себестоимость. "Разве наши коллеги этого не знают?", - задается вопросом посол.

Некоторые горячие головы, по его мнению, даже допускают, что в Москве чуть ли не специально реализуют налоговый маневр, чтобы лишить Минск льгот на экспортную пошлину на нефтепродукты. Поясняя реальное положение дел, посол рассказал, что в стране работают 32 крупных нефтеперерабатывающих завода. Уже более 10 лет стояла задача по их модернизации и соответствии экологическим стандартам. Вот почему уже нескольких лет обнуляется экспортная пошлина и пропорционально растет налог на добычу полезных ископаемых. Эти деньги изымаются в бюджет за счет повышения стоимости нефти, но затем через отрицательный акциз предприятиям, которые утвердили и исполняют программу модернизации, эти деньги возвращаются. Но это суверенное право РФ, констатирует специальный представитель президента и ставит еще один принципиально важный вопрос. А можно ли эту модель с "отрицательным акцизом" автоматически применить в отношении Беларуси, находясь в разных правовых конструкциях - налоговых, таможенных, тарифных, акцизных? И сам дает на него отрицательный ответ.

Дело в том, что на каком-то этапе ресурс поддержки РБ, который существовал в сырьевых формах дотаций, себя исчерпал, поясняет посол. Нужны внятные правовые механизмы, которые позволят применить законодательство одной страны для развития экономики и социальной сферы другой страны в рамках СГ. Кроме того, по мнению Бабича, и белорусским партнерам надо двигаться в сторону принятия решений по выравниванию условий хозяйствования.

Посол подчеркнул, что РФ выполняет перед белорусскими партнерами свои обязательства в полном объеме. Закрыты вопросы по так называемой "перетаможке", рефинансированию кредитов, выделению шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, выплате утилизационного сбора предприятиям промышленности. В том числе поставок в согласованных объемах беспошлинных нефти и газа.

А вот стоимость газа после 2020 года, уточнил Бабич, компенсация налогового маневра находится в стадии обсуждения. Это новый экономический пакет, именно новый. И если сегодняшний уровень консолидированной поддержки РФ экономики РБ составляет $4−4,5 млрд ежегодно, то этот новый пакет, предусматривающий потенциальное снижение цены на газ до уровня Смоленска, компенсацию по налоговому маневру, равным условиям поддержки промышленности и прочее, может составить еще порядка $3−4 млрд. В этой ситуации оказывать поддержку по каким-то понятийным сырьевым моделям просто невозможно. Это будет в рамках действующего правового поля весьма сомнительно и экономически необоснованно, полагает дипломат. Поэтому президенты двух стран и закладывали соответствующие механизмы в договор, чтобы эту интеграционную модель реализовать.

Бабич обратил внимание и на тот факт, что обе страны находятся в двух экономических форматах: Союзного государства и ЕАЭС. В последнем, в частности, предусмотрен переход в 2025 году на единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Партнеры по ЕАЭС уже согласились с тем, что равные условия хозяйствования - это не единая цена на нефть и газ в любой точке союза. Это доступ к равной базовой цене плюс логистика, транспортировка, которые являются индивидуальными для каждого потребителя. С этим согласились все партнеры, кроме РБ.

А в Минске заявили, что хотят иметь отдельные условия, и сделать это не к 2025-му, а уже к 2020 году. Это тоже возможно, допускает Бабич, но необходимо тогда сформировать соответствующие механизмы. "И не следует разделять: здесь экономика, а здесь - политика. Это все взаимосвязано. Без инструментов управления и администрирования невозможно создать эффективную экономическую модель", - утверждает российский посол.

Затронул посол в интервью и торговый аспект отношений внутри союза. На сегодняшний день, по его данным, общий товарооборот за десять месяцев составил почти $30 млрд. Из них - более $18 млрд российский экспорт и около $11 млрд - импорт в РФ. Из этих $18 млрд российского экспорта почти $10 млрд - топливно-энергетическое ресурсы. Если их исключить из этой суммы, поясняет Бабич, то остается около $9 млрд экспорта из 140-миллионной России в Беларусь с населением 9,5 млн. И $10 млрд - импорт из синеокой в Россию.

Становится очевидным, что дисбаланса в торговле с РБ нет, а есть отрицательное сальдо для российских производителей. А если из этой суммы исключить еще около $300 млн формального экспорта, а на самом деле средства российского кредита, которые идут на строительство атомной электростанции в РБ, то это сальдо еще больше увеличивается.

Периодически стороны дискутируют и по поводу взаимного доступа к государственным закупкам для производителей двух стран, доступа к кредитным ресурсам под эти цели. Рынок госзакупок дипломат для начала предложил поделить на две части: рынок гражданских закупок и в рамках Гособоронзаказа. По первому рынку фактически все проблемы урегулированы. Минские партнеры выступают на конкурсах в соответствии с постановлением правительства РФ, регламентирующим основные виды продукции и ее соответствие госзаказу. А вот что касается оборонзаказа, то это защищенная статья расходов во всем мире. Здесь сконцентрированы исключительно интересы национальной безопасности, а Россия защищает в том числе и Беларусь. И здесь ошибка может повлечь за собой последствия не только для россиян. Это уже уровень ответственности исключительно российского президента, подчеркнул его спецпредставитель.

Ответил Бабич и на вопрос относительно соглашения о взаимном признании виз, признав, что еще три месяца назад был по нему "огромный пласт противоречий". Правда, за это время удалось прийти к компромиссу. Он напомнил, что в феврале 2017 года был принят указ президента РБ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, а в июле этого года этот режим был пролонгирован до 30 дней.

К сожалению, уточнил посол, партнеры не согласовывали введение этого безвизового режима. При наличии общей границы, уровня террористической угрозы в отношении российского государства это вызвало определенные вопросы. Силовые структуры РФ поставили вопрос о необходимости принятия адекватных мер в условиях борьбы с мировым терроризмом, включая усиление пограничного режима.

Но это, констатировал дипломат, нанесло бы серьезный удар по самой сути Союзного государства. Президент РФ, взяв на себя огромную ответственность, предложил силовым структурам не закрывать границу, а найти другие механизмы контроля и обеспечения безопасности граждан. Таким форматом и явилось Соглашение о взаимном признании виз, которое уже готово к подписанию.

Документ, обратил внимание Михаил Бабич, имеет и большое политическое значение. За годы существования СГ - это первый акт, имеющий юридическую силу, который принимается в интересах граждан третьих стран. В случае его подписания произойдет, пояснил посол, полная синхронизация возможностей правоохранительных органов - пограничников, органов внутренних дел, безопасности и т.д.

Особый характер интервью придает и вопрос о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Михаил Бабич назвал ее "особым символ наших братских отношений и общей истории". На союзном Совмине, напомнил дипломат, была рассмотрена совместная программа празднования двух юбилейных дат в 2019 и 2020 годах: 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летие Великой Победы. Эта программа очень обширная, начиная от совместных парадов, выпуска юбилейных медалей, которыми будут награждаться все ветераны, проживающие в странах СНГ. Утвержден и большой блок вопросов, связанных с увековечиванием памяти героев, исторических событий. Он касается выпуска художественных книг, фильмов и постановок.

Особое внимание членами союзного кабинета будет уделено противодействию фальсификации истории, констатировал Бабич. Многие страны, заявил он, где-то от недопонимания, кто-то с дальним прицелом пытаются исказить историю, исторические факты, принизить роль наших народов в этой Победе. "Удивительно, что нас еще пытаются учить жить даже с той стороны, откуда это зло пришло. Поэтому об этом надо напоминать, в том числе, и проводя такого рода масштабные мероприятия", - резюмировал российский дипломат.